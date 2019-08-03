Європа висунула болгарську економістку Георгієву на пост глави МВФ. ФОТО

Про це повідомив уTwitter голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, інформує Цензор.НЕТ.

Вітаючи Георгієву з висуванням, Юнкер зазначив, що у неї "є всі якості, необхідні для того, щоб внести ефективний вклад в місію МВФ".

Як зазначає DW, кандидатура представниці Болгарії отримала підтримку кваліфікованої більшості. Її суперник, колишній міністр фінансів Нідерландів Єрун Дейсселблум вже привітав Георгієву з перемогою.

Кандидатуру Георгієвої тепер винесуть на Раду директорів МВФ, а процес виборів завершиться в жовтні.

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Зазначимо, що главою МВФ завжди вибирають представника Європи, тому, що штаб-квартира фонду розташована у Вашингтоні. Така традиція стала своєрідним консенсусом між Європою і США щодо їхніх ролей в діяльності фонду.

16 липня Крістін Лагард подала заяву про відставку з поста директора-розпорядника МВФ.