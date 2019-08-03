Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.08.19 09:47

Європа висунула болгарську економістку Георгієву на пост глави МВФ. ФОТО

Єдиним кандидатом від Європи на пост нового директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) висунуто виконавчу директорку Всесвітнього банку, болгарську економістку і професорку Кристаліну Георгієву.

Про це повідомив уTwitter голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, інформує Цензор.НЕТ.

Вітаючи Георгієву з висуванням, Юнкер зазначив, що у неї "є всі якості, необхідні для того, щоб внести ефективний вклад в місію МВФ".

Європа висунула болгарську економістку Георгієву на пост глави МВФ 01

Як зазначає DW, кандидатура представниці Болгарії отримала підтримку кваліфікованої більшості. Її суперник, колишній міністр фінансів Нідерландів Єрун Дейсселблум вже привітав Георгієву з перемогою.

Кандидатуру Георгієвої тепер винесуть на Раду директорів МВФ, а процес виборів завершиться в жовтні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посла ЄС Мінгареллі запросили до Маріуполя "побачити, як розвивається місто"

Зазначимо, що главою МВФ завжди вибирають представника Європи, тому, що штаб-квартира фонду розташована у Вашингтоні. Така традиція стала своєрідним консенсусом між Європою і США щодо їхніх ролей в діяльності фонду.

16 липня Крістін Лагард подала заяву про відставку з поста директора-розпорядника МВФ.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100