Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ. ФОТОрепортаж

Про це на сторінці МВС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Авіація МВС доставила членів ЦВК до проблемного виборчого округу в Покровськ на Донеччині.

Заступник голови ЦВК Євген Радченко зазначив, що 5 серпня - це останній строк встановлення результатів виборів. Допомога МВС дає можливість вчасно і оперативно закрити питання з підрахунком голосів", - йдеться у повідомленні.







Раніше стало відомо, що ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 в Донецькій області і буде встановлювати результати голосування на окрузі.

Як повідомлялося, спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що у будівлі ОВК почалася акція протесту.

23 липня в Покровськ був направлений вертоліт зі складу сил авіапідтримки Міністерства внутрішніх справ України для стабілізації ситуації під час підрахунку голосів в ОВК №50.

За рішенням ОВК №50 будівлю в Покровське, де розташована виборча документація, було передано під охорону поліцейських.

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