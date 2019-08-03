Авіація МВС доставила членів ЦВК у Покровськ (оновлено). ФОТОрепортаж

Про це на сторінці МВС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Авіація МВС доставила членів ЦВК до проблемного виборчого округу в Покровськ на Донеччині.
Заступник голови ЦВК Євген Радченко зазначив, що 5 серпня - це останній строк встановлення результатів виборів. Допомога МВС дає можливість вчасно і оперативно закрити питання з підрахунком голосів", - йдеться у повідомленні.
Пізніше в МВС повідомили, що ЦВК здійснює приймання виборчої документації, а підрозділи поліції забезпечують громадський порядок.
Ситуація спокійна і контрольована.
Раніше стало відомо, що ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 в Донецькій області і буде встановлювати результати голосування на окрузі.
Як повідомлялося, спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що у будівлі ОВК почалася акція протесту.
23 липня в Покровськ був направлений вертоліт зі складу сил авіапідтримки Міністерства внутрішніх справ України для стабілізації ситуації під час підрахунку голосів в ОВК №50.
За рішенням ОВК №50 будівлю в Покровське, де розташована виборча документація, було передано під охорону поліцейських.