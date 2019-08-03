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03.08.19 10:15

Скандал зі звільненням Загребельської: в ОП посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує. ДОКУМЕНТ

В Офісі президента повідомили, що причиною звільнення Агії Загребельської з поста державної уповноваженої Антимонопольного комітету стало подання глави АМКУ Юрія Терентьєва. При цьому сам Терентьєв заперечує внесення такого подання.

Скандал зі звільненням Загребельської: в ОП посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, Загребельська опублікувала в фейсбуці офіційні відповіді двох сторін.

"Читаю дві відповіді:1. Офісу президента, про те, що мене звільнили на підставі подання голови АМКУ. 2. І голови АМКУ, про те, що жодного подання він не вносив. Кому з них двох ви довіряєте, та хто вважаєте, що збрехав?" - написала вона.

Скандал зі звільненням Загребельської: в ОП посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує 01

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Скандал зі звільненням Загребельської: в ОП посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує 02

5 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Загребельської з посади держуповноваженої АМКУ. Загребельська заявила, що підстав для звільнення немає, і пообіцяла оскаржити його в суді.

Підстави для звільнення держуповноважених АМКУ регулюються ч. 2 ст. 18 закону "Про Антимонопольний комітет України". Це стан здоров'я, власне бажання, грубе порушення службових обов'язків або вчинення злочину. Жодної з цих підстав щодо Загребельської не було, стверджує сама ексдержуповноважена.

Крім того, за словами Загребельської, до звільнення вона не отримувала жодних повідомлень з боку Адміністрації президента щодо її роботи в АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загребельська оскаржила в суді звільнення з посади держуповноваженої АМКУ

Скандал зі звільненням Загребельської: в ОП посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує 03

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