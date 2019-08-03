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03.08.19 11:11

Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів

Перерахунок голосів на 119 окрузі у Львівській області з центром у Бродах збігся з попередніми результатами і підтвердив перемогу кандидата від "Європейської солідарності" Михайла Бондаря.

Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів

Про це повідомив нардеп Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам. Честь і правда завжди перемагають. Навіщо було ухвалювати два абсурдних рішення двох судів, незрозуміло", - написав Княжицький на своїй сторінці в фейсбуці.

Йдеться про рішення Львівського апеляційного адмінсуду, який залишив у силі рішення Львівського окружного адмінсуду від 28 липня про перерахунок голосів на шести дільницях 119 округу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 6 розташованих у Бродах дільницях перерахують голоси, - рішення апеляційного суду

Михайло Бондар - чинний парламентарій від Народного фронту, ветеран АТО.

Орест Кавецький - засновник підприємства "Ламар груп". У його батька Юрія Кавецького спільний бізнес з братом народного депутата від "Опозиційного блоку "За життя" власника кількох медіахолдингів Тараса Козака.

Кандидат від Євросолідарності Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів 01

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