Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119 окрузі після перерахунку голосів

Про це повідомив нардеп Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам. Честь і правда завжди перемагають. Навіщо було ухвалювати два абсурдних рішення двох судів, незрозуміло", - написав Княжицький на своїй сторінці в фейсбуці.

Йдеться про рішення Львівського апеляційного адмінсуду, який залишив у силі рішення Львівського окружного адмінсуду від 28 липня про перерахунок голосів на шести дільницях 119 округу.

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Михайло Бондар - чинний парламентарій від Народного фронту, ветеран АТО.

Орест Кавецький - засновник підприємства "Ламар груп". У його батька Юрія Кавецького спільний бізнес з братом народного депутата від "Опозиційного блоку "За життя" власника кількох медіахолдингів Тараса Козака.