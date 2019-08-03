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03.08.19 11:11

Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119-му окрузі після перерахунку голосів

Перерахунок голосів на 119 окрузі у Львівській області з центром у Бродах збігся з попередніми результатами і підтвердив перемогу кандидата від "Європейської солідарності" Михайла Бондаря.

Кандидат від "Євросолідарності" Бондар переміг на 119-му окрузі після перерахунку голосів

Про це повідомив нардеп Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам. Честь і правда завжди перемагають. Навіщо було ухвалювати два абсурдних рішення двох судів, незрозуміло", - написав Княжицький на своїй сторінці в фейсбуці.

Йдеться про рішення Львівського апеляційного адмінсуду, який залишив у силі рішення Львівського окружного адмінсуду від 28 липня про перерахунок голосів на шести дільницях 119 округу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 6 розташованих у Бродах дільницях перерахують голоси, - рішення апеляційного суду

Михайло Бондар - чинний парламентарій від Народного фронту, ветеран АТО.

Орест Кавецький - засновник підприємства "Ламар груп". У його батька Юрія Кавецького спільний бізнес з братом народного депутата від "Опозиційного блоку "За життя" власника кількох медіахолдингів Тараса Козака.

Кандидат від Євросолідарності Бондар переміг на 119-му окрузі після перерахунку голосів 01

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