П'яний чоловік у Києві відкрив вогонь по відвідувачах кафе через гавкання собаки. ФОТО

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався за адресою вулиця Миру, 13 близько 00:00.
За даними поліції, на чоловіка, почав гавкати собака. Це і послужило приводом для відвідувача відкрити вогонь. Він дістав пістолет і почав стріляти по трьох відпочивальниках.
На щастя, всі троє постраждалих залишилися живі. Їх в терміновому порядку доставили в лікарню медики швидкої допомоги. Чоловік витратив 6 набоїв, хаотично стріляючи в різні частини тіла людей.
За попередньою інформацією, у жертв є вогнепальні поранення в області шиї, грудей та інших частин тіла. Того, хто стріляв на місці події, оперативно затримали правоохоронці. Він був у нетверезому стані, а на обличчі були сліди побоїв.