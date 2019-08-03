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03.08.19 13:46

Україна накопичила рекордні для липня 16 млрд кубометрів газу. ІНФОГРАФІКА

Обсяг газу, який Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" накопичила в підземних сховищах, 2 серпня перевищив 16 млрд кубометрів.

Про це повідомив в мережі фейсбук голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні перетнули позначку в 16 млрд. куб. м. До початку опалювального сезону залишилось 73 дні", - написав міністр.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Тристоронні переговори щодо транзиту газу відбудуться 16 вересня в Брюсселі, - Коболєв

На день раніше раніше компанія "Нафтогаз України" зазначала, що накопичений обсяг газу на 3 мільярди кубометрів більший, ніж в минулого року

"До початку опалювального сезону потрібно накопичити в ПСГ близько 20 млрд кубометрів газу, щоб мінімізувати будь-які енергетичні ризики", - вказує "Нафтогаз".

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