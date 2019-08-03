Зеленський пропонує скасувати візи з низкою країн, щоб їхні громадяни їхали в Україну лікуватися

Про це держави заявив на нараді з питань розвитку медичного туризму в Трускавці на Львівщині, де він перебуває з робочою поїздкою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми можемо скласти перелік країн, громадяни яких часто приїжджають до України на лікування, з тим, щоб скасувати для них візовий режим, і звернутися до Міністерства закордонних справ (розглянути це питання. - Ред.). Особливо це стосується тих країн, громадяни яких зазвичай сюди приїжджають на лікування і оздоровлення і відчувають ці перепони у перетині кордону", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що нині з України на лікування за кордон їде тричі більше людей, ніж приїжджають в Україну, тому питання розвитку медичного туризму досить актуальне.

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Голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський під час наради розповів, що на Львівщині налічується 7 бальнеологічних курортів, понад 200 джерел мінеральної води різних типів. Загалом Львівщина, за його словами, має чималий потенціал в розвитку пластичної хірургії, стоматології, санаторно-курортному і реабілітаційному лікуванні, офтальмології та в сфері репродуктивного здоров'я. Чимало проєктів з розвитку медичного і оздоровчого туризму успішно розвиваються, але існує і низка проблем, зауважив Мальський.

За його словами, задля розвитку українського медичного туризму нині варто більше популяризувати його у світі і створити більш сприятливі умови для іноземців, які б хотіли приїхати до нас на лікування. "Середній чек іноземного туриста, який залишає його в Україні, налічує 2-2,5 тисячі доларів за курс лікування. Це немалі кошти", - сказав голова Львівської ОДА.

Він також розповів, що раніше більшість іноземних туристів, які приїжджали на оздоровлення в Україну, були громадянами Росії, зараз ситуація кардинально змінилась. "І ми відчуваємо, що регіон розвивається. Тому добрим кроком було б розширити безвіз, бо багато країн потребують віз в Україну, і деякі пропозиції з цього приводу висловлюються", - зазначив Мальський.

У нараді разом з Зеленським взяли участь глава Офісу Президента України Андрій Богдан, заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук, голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський.