Від початку доби - обстріли під Кримським, Майорським і Мар'їнкою, поранено 1 бійця

Про це заявив у суботу на брифінгу прессекретар Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Від початку цієї доби, станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. При цьому міномети заборонених калібрів противник не застосовував.

Так, під ворожим вогнем вже сьогодні перебували захисники с. Кримське, де окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, а також оборонці н.п. Майорськ - там російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Окрім того ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї в бік оборонців Мар’їнки, що на Донецькому напрямку.

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Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил дотримувалися режиму припинення вогню.

Від початку поточної доби один український військовослужбовець дістав поранення та наразі отримує медичну допомогу.

Станом на цю мить ситуація залишається повністю контрольованою українськими підрозділами.