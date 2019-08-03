Зеленський: Богдан готовий скласти повноваження у будь-який момент за бажанням суспільства

Про це президент заявив журналістам в Трускавці перед зустріччю з майбутніми депутатами від партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Наші хлопці — ми одна команда, ми не тримаємось за крісла", - заявив Зеленський, коментуючи появу в ЗМІ написаної Богданом заяви про відставку.

"Він написав заяву, це ж правда — людина готова в будь-який час, коли суспільство захоче (піти із посади. — Ред.)", - запевнив президент. При цьому, на його переконання, те, що офіційне підтвердження того факту, що Богдан написав відповідну заяву з’явилися на наступний день після її появи в ЗМІ, не підриває довіри до медіа.

"Я нічого не підривав", - сказав він.

1 серпня низка ЗМІ поширила фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.

Богдан зі свого боку підтвердив, що писав заяву також, як і всі.