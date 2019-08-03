"Слуга народу" запропонує призначити мене головою Ради, - Разумков

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Трускавці під час візиту туди президента Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні партія буде мене пропонувати як кандидата на пост голови Верховної Ради України", - сказав сам Разумков.
Він також додав, що на посаду першого віцеспікера "Слуга народу" буде пропонувати Руслана Стефанчука.
"Ми озвучили наші кадрові позиції за посадами, які буде пропонувати партія" Слуга народу "в майбутній Верховній Раді. Були кадрові пропозиції щодо президії, глав комітетів і їх керівництва", - підкреслив Разумков.