Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.08.19 16:16

Зеленський заперечує використання послуг лобістів у США

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що ніколи не вдавався до послуг лобістів і в майбутньому не має наміру цього робити. Раніше американська лобістська компанія подала до Мін'юсту США звіт про надані Зеленському та "Слугу народу" послуги.

Зеленський заперечує використання послуг лобістів у США

Про це він заявив журналістам в суботу в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я ніколи ніким не користувався, мені не потрібно лобі: ви знаєте прекрасно, яка довіра до мене людей... Я ніколи не зустрічався із жодним лобістом, із жодним посередником, нікого про це не просив... Я цього не робив, мені це не потрібно, я нікому ні копійки не платив, і цього не може бути ніколи", - сказав Зеленський.

Раніше американська лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, виконану для Володимира Зеленського. Послуги були надані в квітні і травні, контракт закритий 21.05.

Згідно з документами, поданими в міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів і відшкодування витрат в 9 371 долар. Лобісти контактували з офісами американських конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів і дзвінків були домовленості про зустрічі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100