Вартість навчання майбутніх депутатів від "Слуги народу" в Трускавці - комерційна таємниця, - Разумков

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі майбутніх депутатів від "Слуги народу" з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звісно вартість ми рахували, але я не можу зараз відповісти і озвучити. По-перше, частина коштів - це комерційна таємниця, і всі дізнаються про це під час оприлюднення звіту партії через НАЗК. А крім того, я особисто не займався організаційними питаннями, не формував бюджет цього заходу", - зазначив Разумков.

При цьому він зауважив, що всі майбутні депутати, які наразі навчаються в Трускавці, задоволені.

"На мій погляд, цей захід виконав два ключові завдання, які ставились. Перше - це зробити із 250 осіб команду. І, я думаю, нам це вдалося. І друге - дати їм додаткові знання, які їм обов'язково будуть потрібні у Верховній Раді України ІХ cкликання", - сказав Разумков.

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Відповідаючи на запитання про те, чи будуть майбутні депутати від "Слуги народу" здавати іспити після завершення навчання, Разумков сказав, що іспит буде, але не такий, яким всі звикли його бачити, і його результати не оприлюднюватимуться.

"Так званий іспит буде, але він не відбуватиметься у форматі іспиту. Колеги навчались, робили домашнє завдання, зараз їх роботи перебувають на обробці в наших партнерів. І ми отримаємо результати нашого навчання. Але це буде внутрішньопартійною інформацією, і ми її не зможемо оприлюднити", - підкреслив Разумков.

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Як повідомлялося, з понеділка цього тижня в Трускавці відбувається навчання для обраних депутатів від "Слуги народу".

У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський.