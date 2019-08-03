Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан. ВIДЕО

Про це він заявив сьогодні в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Водночас, спілкуючись із журналісткою, Богдан дозволив собі її обійняти, після чого жінка змушена була попросити чиновника припинити це.

Вона запитала у Богдана, чи не вважає той, що його жарт підриває довіру до ЗМІ в суспільстві.

"Це мій крок щодо до мого керівництва, до президента України, до суспільства, а не до журналістів. Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів", - сказав глава ОП.

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Нагадаємо, 1 серпня низка ЗМІ поширила фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.

Богдан, зі свого боку, підтвердив, що писав заяву так само, як і всі.

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