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03.08.19 17:48

Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан. ВIДЕО

Глава Офісу президента Андрій Богдан, відповідаючи на запитання про імовірний підрив довіри до ЗМІ унаслідок його невдалого жарту із заявою про звільнення, сказав, що команді президента Володимира Зеленського не потрібні журналісти для спілкування із суспільством.

Нам не потрібні ЗМІ, щоб спілкуватися із суспільством, - Богдан. ВIДЕО

Про це він заявив сьогодні в Трускавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Водночас, спілкуючись із журналісткою, Богдан дозволив собі її обійняти, після чого жінка змушена була попросити чиновника припинити це.

Вона запитала у Богдана, чи не вважає той, що його жарт підриває довіру до ЗМІ в суспільстві.

"Це мій крок щодо до мого керівництва, до президента України, до суспільства, а не до журналістів. Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося з суспільством без посередників, без журналістів", - сказав глава ОП.

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Нагадаємо, 1 серпня низка ЗМІ поширила фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.

2 серпня інформацію про відставку Богдана спростували глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.

Богдан, зі свого боку, підтвердив, що писав заяву так само, як і всі.

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