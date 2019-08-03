Стрілянина в курортній Кирилівці: поранено трьох людей

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації ГУ НП у Запорізькій області.

"3 серпня близько 10:00 до Кирилівського відділення поліції ГУ НП у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в одному з розважальних закладів у селищі міського типу Кирилівка між відпочивальниками стався конфлікт, чути постріли", - сказано в повідомленні.

На місці поліцейські з'ясували, що конфлікт виник між двома компаніями відпочивальників.

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"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - додали в поліції.