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03.08.19 19:18

Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" в Раді

Бізнесмен, член наглядової ради "Укроборонпрому" Давид Арахамія може очолити фракцію партії "Слуга народу" у Верховній Раді.

Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" в Раді

Про це повідомили в пресслужбі партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Арахамія пропонується на главу фракції", - заявили в пресслужбі "Слуги народу".

У фракції будуть також 15 заступників голови.

У партії "Слуга народу" вже також визначилися з кандидатурами на посади керівників парламентських комітетів.

Зокрема, на главу комітету із закордонних справ буде запропоновано Богдана Яременка, а на голову комітету з євроінтеграції - Марію Мезенцеву.

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Опозиції планують віддати комітет із прав людини, який пропонується зробити "у розширенішому форматі", і свободи слова.

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