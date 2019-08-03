Арахамія може очолити фракцію "Слуги народу" в Раді

Про це повідомили в пресслужбі партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Арахамія пропонується на главу фракції", - заявили в пресслужбі "Слуги народу".
У фракції будуть також 15 заступників голови.
У партії "Слуга народу" вже також визначилися з кандидатурами на посади керівників парламентських комітетів.
Зокрема, на главу комітету із закордонних справ буде запропоновано Богдана Яременка, а на голову комітету з євроінтеграції - Марію Мезенцеву.
Опозиції планують віддати комітет із прав людини, який пропонується зробити "у розширенішому форматі", і свободи слова.