Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, поранено бійця ОС, - пресцентр

Як уточнюється в повідомленні пресцентру ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли, застосовуючи стрілецьку зброю поблизу Мар'їнки та Павлополя, передає Цензор.НЕТ.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників обстріляли чотири рази: неподалік від Кримського зі стрілецької зброї, околиці Майорська з підствольного гранатомета і стрілецької зброї, в районі Південного з підствольного гранатомета і стрілецької зброї, поблизу Новолуганського з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав поранення.

Нагадаємо, 2 серпня ворог десять разів порушував режим припинення вогню, поранено бійця ЗСУ.

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