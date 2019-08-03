Мусить бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми погоджуємося з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що має бути рішуча відповідь НАТО, але не така симетрична як розміщення такого типу ракет (як це зробила Росія. - Ред.)",- заявив Чапутович.

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За його словами, це має бути предметом детального аналізу в рамках НАТО.

Він додав, що це питання має особливе значення для безпеки Польщі.

Нагадаємо, в грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, наголосив генсек НАТО.

2 серпня спливає шестимісячний термін, який США надали Росії для усунення допущених нею порушень ДРСМД. Інакше Вашингтон остаточно відмовиться від угоди. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору.

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Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу, оскільки здатні досягти цілі протягом кількох хвилин і не залишають противникові шансів підготуватися до удару і відбити його.