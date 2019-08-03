США розмістять в Азії ракети середньої дальності наземного базування, - міністр оборони Еспер

За словами міністра оборони Сполучених Штатів Марка Еспера, ракети середньої дальності наземного базування незабаром буде розміщено в Азії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Американські ракети можуть розгорнути в Тихоокеанському регіоні для протистояння військовому впливу Китаю. Після того, як напередодні припинив дію Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), адміністрація Трампа формально не зв'язана відповідними зобов'язаннями.

Читайте також: Має бути відповідь НАТО на невиконання Росією ДРСМД, але це не має бути розміщення ракет такого типу, - Чапутович

Ще точно невідомо, коли це може бути зроблено. "Я вважаю за краще (упродовж. - Ред.) місяців, але такі речі мають тенденцію займайте більше часу, ніж ви очікували", - сказав Еспер. Не уточнив міністр оборони США також, де може бути розміщено ракети, зазначивши, що це питання варто спершу обговорити з союзниками, яких воно стосуватиметься.

Цей крок Вашингтона може викликати обурення Пекіна. Утім, за словами шефа Пентагону, Китай не має бути здивований, оскільки США вже упродовж певного часу заявляли про такі наміри. За його словами, 80 відсотків китайського ракетного арсеналу підпадало б під дію ДРСМД, а тому не дивно, що США прагнуть розгорнути співмірні потужності в регіоні.

Нагадаємо, в грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, наголосив генсек НАТО.

2 серпня спливає шестимісячний термін, який США надали Росії для усунення допущених нею порушень ДРСМД. Інакше Вашингтон остаточно відмовиться від угоди. 3 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з договору.

Читайте також: Ядерний договір між США та Росією офіційно припиняє дію

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу, оскільки здатні досягти цілі протягом кількох хвилин і не залишають противникові шансів підготуватися до удару і відбити його.