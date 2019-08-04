Негода знеструмила 40 населених пунктів в Одеській та Кіровоградській областях

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч з 3 на 4 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 40 населених пунктів у 2 областях, а саме: Одеська – 25, Кіровоградська – 15. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у неділю вранці.

В Одеській області протягом 3-4 серпня внаслідок проходження інтенсивних опадів та накопичення великої кількості дощової води в окремих низинних ділянках місцевості виникали випадки підтоплень домогосподарств та підвалів в Арцизському, Овідіопольському районах та м. Одеса.

Всього за добу підрозділами ДСНС здійснено 11 виїздів на відкачку води (відкачано понад 1 тис. 300 м3 води), 4 виїзди для буксирування автотранспорту та перевезення людей, 5 виїздів для розпилювання та прибирання дерев. Від ДСНС залучалося 90 людей з особового складу та 20 одиниць техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три людини зазнали травм унаслідок вибуху газової суміші на СТО в Мелітополі, - ДСНС. ФОТОрепортаж