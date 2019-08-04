Горбатюк досі не почав заочне засудження Кусюка, хоча має підтвердження його громадянства РФ і дозвіл суду, - Сарган

Про це повідомила прессекретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Керівник Управління спецрозслідувань, що вже шостий рік веде справи Майдану, отримавши близько 20 дозволів суду проти "Беркутів", зокрема, проти Кусюка, так і не почав процедуру засудження. Заочного засудження. Хоча має відповідь РФ про російське громадянство Кусюка та інших ", - написала вона.

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Нагадаємо, Сергій Кусюк, уродженець Вінницької області, - колишній полковник міліції, заступник командира полку особливого призначення "Беркут". Відомий неодноразовим командуванням протиправними силовими діями "Беркута" (а також організацією невідомих у цивільному одязі) проти громадських акцій і представників ЗМІ.

Кусюк неодноразово командував силовими разгонами мирних акцій в Києві, зокрема розгоном учасників мітингу на Майдані Незалежності в Києві в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року. Після Революції Гідності Кусюк втік до Криму. Влітку 2015 року Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в перешкоджанні проведення мітингу і перевищенні службових повноважень.

Кусюк є підозрюваним у межах семи кримінальних проваджень, зокрема і щодо подій 2010 року на виставці "Волинська різанина" в Києві.

Як стверджував у травні 2014 року Геннадій Москаль (тоді - депутат Верховної Ради України, згодом - голова Луганської та Закарпатської областей України), саме Кусюк вивіз до Криму з Києва зброю, з якої "Беркут" стріляв по протестувальниках на Майдані в день розстрілу Небесної Сотні.

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У 2017 році США в рамках "закону Магнітського" ввели санкції проти сина генпрокурора Росії Артема Чайки, Гульнари Карімової, дочки колишнього президента Узбекистану, а також колишнього командира "Беркута" Сергія Кусюка, який переховується в Росії.

Того ж року з'явився доказ, що Кусюк переховується в РФ і служить у поліції, допомагаючи розганяти мітинги тепер уже в Москві. Однак Росія відмовила Генеральній прокуратурі України в затриманні й екстрадиції колишнього начальника київського полку спецназу "Беркут" Сергія Кусюка.