Україна заплатила ПАРЄ 400 тисяч для компенсації відсутності внесків РФ і закликала інші країни наслідувати приклад, але Ягланд блокував цю ініціативу, - Кулеба

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Навіть більше, це була цілеспрямована політика нинішнього генерального секретаря Ради Європи Торбйона Ягланда, який вже залишає посаду, - блокувати будь-які ініціативи, пов’язані в компенсацією, бажанням чи намірами інших країн повторити, наслідувати крок України.

Тобто він зайняв таку позицію, послідовно її скрізь просував, що питання не в тому, що ви нам компенсуєте різницю, питання в тому, що держава-член має заплатити свій внесок і маємо отримати ці гроші від Росії, а не від когось іншого. Тобто була цілеспрямована політика на блокування цього сценарію. І, звісно, коли генеральний секретар зайняв таку жорстку позицію, то навіть ті країни, які розмірковували над подібним кроком, згорнули свої наміри, і ситуація розвивалася за іншим сценарієм".

Повне інтерв'ю з Дмитром Кулебою читайте тут.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.