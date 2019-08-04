Окупанти з опівночі здійснили 4 прицільних обстріли, - Міноборони

Про це йдеться в щоденному зведенні пресслужби Міноборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, повідомляє Цензор.НЕТ.

Від початку поточної доби сьогодні, 4 серпня, зафіксовано вже 4 прицільні обстріли російсько-окупаційними військами наших позицій на лінії бойового зіткнення.

Одразу з опівночі з напрямку від смт Пантелеймонівка окупанти здійснили мінометний обстріл наших оборонців Верхньоторецького. Загалом ворог випустив 10 мін калібру 82 мм.

Також вночі окупанти вели провокаційні обстріли зі стрілецької зброї в районі Широкиного, та двічі поблизу н.п. Піски.

Втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає.

Захисники України дотримуються "режиму тиші" та готові до будь-яких підступних та провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ.

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