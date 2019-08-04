Глави МЗС Литви і Латвії: Росія швидко перетворюється на поліцейську державу

Про ситуацію в РФ і Лінкявічюс, і Рінкевичс висловилися в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Огидно знову бачити масове застосування насильства проти мирних демонстрантів, які виступають за вільні і демократичні вибори в Москві. Росія швидко перетворюється на поліцейську державу. Кремль має припинити застосовувати силу, порушувати права людини і негайно звільнити затриманих", - написав Антанас Лінкявічюс.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс також засудив розгін протесту в Москві і закликав відпустити затриманих: "Ще один день жорстокого придушення мирних демонстрацій в Москві. Росія мусить дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань у галузі прав людини, необхідно припинити невиправдане насильство щодо ні в чому не винних людей і звільнити затриманих".

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Нагадаємо, 3 серпня в Москві відбувається акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу. Акція "Повернемо собі право на вибори" відбувається у форматі "прогулянок бульварами". Організатори закликали незгодних вийти в будь-яку точку Бульварного кільця.

Операцією з розгону демонстрації в центрі Москви керує експолковник підрозділу міліції спеціального призначення "Беркут" Сергій Кусюк, який у складі підрозділів "Беркута" розганяв Євромайдан, а після перемоги Революції Гідності втік до РФ, де отримав роботу у російських силових структурах.