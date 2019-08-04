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04.08.19 16:12

За кордон через кілька років може виїхати половина українців, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що через кілька років половина українців може виявитися за межами батьківщини. Він вважає, що в світі має сформуватися "глобальне українство".

За кордон через кілька років може виїхати половина українців, - Клімкін

Таку заяву міністр зробив під час зустрічі з ветеранами війни на сході України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Раніше у нас була батьківщина та діаспора… Те, що відбувається зараз, коли мільйони українців постійно чи тимчасово за кордоном – я вважаю, що за декілька років (знову-таки, хочете – звинувачуйте мене) приблизно буде так. Половина українців буде тут, і половина українців буде за кордоном", – вказав Клімкін.

За його словами, наразі за кордоном живуть приблизно 20 млн українців. Міністр вважкає, що у світі має сформуватись "глобальне українство".

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