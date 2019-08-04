На вчорашніх протестах у Москві затримали понад 1000 осіб, - правозахисники

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ОВД-инфо".

"Дані на 14:00 4 серпня. 1001 людину затримали в Москві під час акції "Повернемо собі право на вибори". Уточнили дані про затриманих вчора", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про 828 затриманих.

Зі свого боку, поліція РФ оцінила кількість учасників у півтори тисячі осіб, що, з огляду на кількість затриманих, не видається правдоподібним.

Водночас російське інформагентство "Интерфакс" повідомляє, що в суботу, 3 серпня, на акції було затримано понад 50 неповнолітніх. П'ятьох осіб було госпіталізовано. Наразі в клініці залишається одна людина, її стан задовільний, і її випишуть найближчим часом.

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Нагадаємо, напередодні в Москві відбулись масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи.

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