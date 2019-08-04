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04.08.19 17:16

Чоловік побив патрульну, яка приїхала на виклик через те, що він бив дружину

Житель Рівного побив співробітницю поліції до струсу мозку. Поліцію викликала його дружина через те, що чоловік її бив.

Чоловік побив патрульну, яка приїхала на виклик через те, що він бив дружину

Інцидент стався напередодні пізно ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Рівненської області.

"Під час спілкування поліцейської з 45-річним чоловіком заявниці той почав смикати молодшого лейтенанта поліції за формений одяг, а потім завдав їй тілесних ушкоджень в ділянку голови та шиї. Патрульна звернулася до медичного закладу, де медики діагностували у неї струс головного мозку", - сказано в повідомленні.

Зловмисника затримали. Поліцейські відкрили провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Якщо чоловікові пред'являть обвинувачення і доведуть його провину, він може опинитися за ґратами на 5 років.

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За даними Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги, від початку 2019 року на домашнє насильство поскаржилися близько 17 тисяч громадян України.

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