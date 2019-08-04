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04.08.19 18:27

Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці

Тиждень навчання обраних депутатів від партії "Слуга народу" закінчився, учасники тренінгу повертаються до Києва.

Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці

Про завершення навчання партія "Слуга народу" повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Тиждень інтенсивного навчання минув як один день. І це сталося завдяки гарному і затишному місцю Rixos Prykarpattya", - сказано в повідомленні.

Представники політсили додали, що "завдяки гостинній зустрічі знання засвоювалися краще".

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Водночас новообраний нардеп від "Слуги народу", керівник пресофісу партії Євгенія Кравчук на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала фото з останнього дня інтенсиву. На ньому зображено близько 60 осіб із 254, які проходили навчання в Трускавці.

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"Тим, хто прийшов на лекцію і на 8-й день, - окремий респект", - написала Кравчук. У коментарях вона пояснила, що цей день був "факультативним".

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Новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе!Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки.

У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський.

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