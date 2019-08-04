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04.08.19 19:35

Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук

Після успішного інтенсиву в "Слузі народу" вирішили відкрити Офіс навчання і розвитку партії.

Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук

Про це пише у фейсбуці спікер партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Трускавецький інтенсив для депутатів завершено, але show will go on (шоу продовжиться. - Ред.) - ми започатковуємо Офіс навчання і розвитку партії і вже плануємо на осінь нові програми", - написала Кравчук.

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Партія Слуга народу продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук 01

Нагадаємо, 29 липня в Трускавці в санаторно-готельному комплексі "Ріксос" стартувала тижнева школа "Зе!Депутата" для майбутніх депутатів партії "Слуга народу". 4 серпня тиждень навчання обраних депутатів від партії "Слуга народу" завершився, учасники тренінгу повертаються до Києва.

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