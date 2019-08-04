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04.08.19 19:50

Від початку доби ворог чотири рази порушив заборону на використання будь-якої зброї, втрат немає, - пресцентр ОС

Збройні формування РФ і її найманці обстрілювали позиції Об'єднаних сил (ОС) із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм. Також противник використовував стрілецьку зброю.

Від початку доби ворог чотири рази порушив заборону на використання будь-якої зброї, втрат немає, - пресцентр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Верхньоторецького з міномета калібру 82 мм, поряд Широкиного зі стрілецької зброї, двічі - в районі Пісків, застосовуючи стрілецьку зброю.

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Втрат з української сторони не зафіксовано.

Нагадаємо, 3 серпня ворог 8 разів порушив режим тиші на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.

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