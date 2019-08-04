Від початку доби ворог чотири рази порушив заборону на використання будь-якої зброї, втрат немає, - пресцентр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Верхньоторецького з міномета калібру 82 мм, поряд Широкиного зі стрілецької зброї, двічі - в районі Пісків, застосовуючи стрілецьку зброю.
Втрат з української сторони не зафіксовано.
Нагадаємо, 3 серпня ворог 8 разів порушив режим тиші на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.