План збору податків та ЄСВ за 7 місяців не виконано на понад 116 мільярдів гривень

Про це свідчать дані, оприлюднені Державним казначейством, повідомляє Цензор.НЕТ.

Доходи державного бюджету за січень-липень 2019 року становлять 585,8 млрд грн, що на 16,6% менше очікуваного рівня і на 13,7% більше минулорічного показника за цей період.

За загальним фондом за сім місяців недовиконання держбюджету становить 17,1% за надходжень у 517,8 млрд грн.

Податкові надходження в січні-на початок серпня забезпечили доходи до держбюджету на 253,89 млрд грн, що на 15,5% нижче за план, тоді як митниця принесла 181 млрд грн (на 21,6% менше плану).

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Загалом план за ДФС недовиконано на 18,2%.

Доходи держбюджету України в 2019 році визначено в розмірі 1,26 трлн грн, зокрема загального фонду - 928,51 млрд грн, витрати - 1,112 трлн грн і 1,005 трлн грн відповідно.