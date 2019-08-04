Через борги населення майже в 2 млн грн відключили гарячу воду в Енергодарі, - міськрада

Про це повідомляє пресслужба Енергодарської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Через низький рівень оплати послуг із водопостачання та водовідведення виникла значна заборгованість КП "Тепловодоканал" за спожиту електроенергію перед ТОВ "ВЕК "Паливенерго". Загальний розмір боргу - 1 млн 826 тис. грн. У зв’язку з цим із 1 серпня в Енергодарі відключено від електропостачання ЦТП та ТРП, унаслідок чого припинено постачання гарячої води до житлових будинків, об’єктів та підприємств", - йдеться в повідомленні.

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Міська влада винесе питання надання КП "Тепловодоканал" фінансової підтримки в розмірі 10 млн грн на розгляд сесії міськради.

Якщо депутати проект підтримають, то в найкоротші терміни має вирішитися питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати на комунальних підприємствах міста. Крім цього, буде посилено роботу з населенням щодо погашення боргів за надані послуги.