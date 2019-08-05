У Європейській комісії попереджають про потенційну небезпеку безпілотників

Про це заявив комісар з питань безпеки ЄС Джуліан Кінг в інтерв'ю Welt am Sonntag, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Дрони стають дедалі потужнішими і більш привабливими не лише в законному використанні, але й у реалізації ворожих планів", зазначив він.

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Європейська Комісія уважно стежить за "поточною загрозою і тим, який вигляд вона матиме в майбутньому", - додав єврокомісар. "Ми підтримуємо країни-члени з метою створення мережі для обміну інформацією з цього приводу та посилення залучення на міжнародному рівні, а також передачі коштів на проєкти, спрямовані на захист від безпілотників, використовуваних з поганою метою", - підкреслив Кінг.

Конкретні приклади такої загрози надходять, наприклад, із Росії. Під час чемпіонату світу у 2018 році російські силовики виявили плани терактів. Голова ФСБ виявив тоді, що терористи планували атакувати безпілотниками іноземних уболівальників.

Крім того, уже тривалий час дрони стають загрозою в аеропортах. "Терористичні угруповання та ті, хто діють поодинці, демонструють велику рішучість атакувати цивільний повітряний рух", - заявило в березні Міністерство закордонних справ Німеччини.

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Європейське агентство з питань авіаційної безпеки (EASA), з центром у Кельні, опублікувало в червні результати, які до червня наступного року мають бути внесені до законодавства європейських країн.

Окрім технічних вимог, лист містить стандарти безпечної експлуатації. Безпілотник має бути легко ідентифікований, щоб "влада могла відстежувати його за необхідності".