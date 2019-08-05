Тіло чоловіка виявили в ставку на Харківщині, поліція підозрює навмисне вбивство

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група і керівництво відділу поліції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області. Під час огляду експерти виявили на тілі померлого тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановили особу чоловіка. Ним виявився 56-річний харків'янин.

Слідчі Первомайського відділу поліції внесли дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Тіло померлого направлено в морг для встановлення причини смерті. З’ясовуються всі обставини смерті чоловіка.