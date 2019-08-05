ЦВК перерахувала голоси на 14 дільницях округу №50 у Покровську

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центрвиборчкому, під час засідання 4 серпня Комісія здійснила повноваження окружної виборчої комісії ОВО №50 щодо виконання судових рішень про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 14 виборчих дільницях цього округу в частині проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065.

Також 4 серпня ЦВК доручила підготувати і надати протоколи про підсумки голосування в одномандатних виборчих округах з позначкою "Уточнений" ОВК ОВО №119 та №210 до 5 серпня.

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Крім того, прийнято повторно протокол ОВК про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №119 з поміткою "Уточнений".

У засіданні Комісії оголошена перерва.

Нагадаємо, 4 серпня вранці авіація МВС доставила представників ЦВК до Покровська (виборчий округ №50).

Напередодні ЦВК встановила бездіяльність окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №50 з нетранспортування у ЦВК протоколу про підсумки голосування з позначкою "Уточнений" та іншої виборчої документації. ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 і постановила, що сама встановлюватиме результати виборів на окрузі.

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