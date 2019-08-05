Понад 60 населених пунктів знеструмлено через негоду в Україні, - ДСНС

Про це повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Увечері в неділю дощі йшли в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

"Унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) залишаються знеструмленими 61 населений пункт у 5 областях, а саме: Дніпропетровська — 33, Донецька — 14, Запорізька — 6, Луганська — 4, Одеська – 4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

Також у ДСНС розповіли, що на 51-му кілометрі траси державного значення Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші ​​через сильні зливи підмило ґрунт земляного полотна проїжджої частини. У зв'язку з чим цю ділянку траси тимчасово закрили, автомобілі направляють в об'їзд.

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