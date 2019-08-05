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05.08.19 09:01

Ворог 6 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань шість разів порушили режим тиші на Донбасі, українські військовослужбовці при цьому не постраждали.

Ворог 6 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил.

"Збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 1 раз - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм. За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу у фейсбуці в понеділок вранці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил поблизу Верхньоторецького - з міномета калібру 82 мм, двічі в районі н.п. Піски - зі стрілецької зброї, двічі околиці Лебединського - зі стрілецької зброї, неподалік Водяного - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил", - додали в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поруч із Водяним - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики один раз зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових неподалік Південного.

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