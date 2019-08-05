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05.08.19 09:13

"Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів Ради: опозиції планують віддати комітет із прав людини

Четвертий номер виборчого списку "Слуги народу", підприємець і волонтер Давид Арахамія буде запропонований на посаду глави майбутньої фракції "Слуги народу" у Верховній Раді, майбутні кандидати від партії також визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.

"Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів Ради: опозиції планують віддати комітет із прав людини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Арахамія пропонується на главу фракції", - повідомили агентству в пресслужбі "Слуги народу".

У фракції будуть також 15 заступників голови.

У "Слузі народу" вже також визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.

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На главу комітету в закордонних справах буде, зокрема, запропонований Богдан Яременко, а на голову комітету з євроінтеграції - Марія Мезенцева.

Опозиції планують віддати комітет із прав людини, який пропонується зробити "у більш розширеному форматі", і свободи слова.

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