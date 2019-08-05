"Слуга народу" визначилася з кандидатурами на посади керівників комітетів Ради: опозиції планують віддати комітет із прав людини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Арахамія пропонується на главу фракції", - повідомили агентству в пресслужбі "Слуги народу".
У фракції будуть також 15 заступників голови.
У "Слузі народу" вже також визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.
На главу комітету в закордонних справах буде, зокрема, запропонований Богдан Яременко, а на голову комітету з євроінтеграції - Марія Мезенцева.
Опозиції планують віддати комітет із прав людини, який пропонується зробити "у більш розширеному форматі", і свободи слова.