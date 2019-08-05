"Вакцини від 10 інфекційних хвороб", - Супрун нагадала про обов'язкові щеплення перед школою

Про це вона повідомляє на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже за місяць діти підуть до школи. Зараз у батьків майбутніх учнів точно чимало клопіт — від вибору рюкзака до щоденника. Але серед цих справ варто не забути також відвідати з дитиною сімейного лікаря та перевірити наявність обов’язкових щеплень, передбачених Календарем", - йдеться в повідомленні.

Супрун зазначила, що вакцини, передбачені календарем щеплень, можна отримати безкоштовно у свого сімейного лікаря, педіатра або терапевта.

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"Це вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції. Адже державні навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не отримали необхідні щеплення за Календарем профілактичних щеплень", - уточнила в.о. міністра.

"Вакцини — єдиний надійний спосіб захиститися від багатьох небезпечних хвороб. Немає раціональних підстав ризикувати своїм здоров’ям та здоров’ям своєї дитини та набувати імунітет "перехворівши", коли маємо 100% забезпечення якісними та безоплатними вакцинами", - підсумувала Супрун.