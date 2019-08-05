США закликали Росію та Китай до переговорів щодо ядерної зброї

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua.

"Сторони підтвердили необхідність нового етапу в галузі контролю над озброєннями, який розширить кількість держав і збройових систем, включених до погоджених угод, і активізує зусилля зі скорочення ядерних ризиків", - йдеться у спільній заяві за підсумками міністерських консультацій двох країн.

У спільному документі також не відкидається можливість продовження Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО), термін дії якого спливає на початку 2021 року. При цьому радник президента США з національної безпеки Джон Болтон раніше називав СНО-3 "неповноцінним" і заявляв, що договір навряд чи буде продовжено.

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"Не відкидається можливість нового продовження СНО, вони (Австралія і США. - Ред.) закликали Росію і Китай сісти за стіл переговорів і приєднатися до зусиль Сполучених Штатів щодо просування орієнтованого на майбутнє порядку денного в галузі контролю над озброєннями, спираючись на неминуще значення договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться в документі.

У консультаціях, що відбулися в Австралії, взяли участь міністри оборони Лінда Рейнолдс і Марк Еспер, державний секретар США Майк Помпео і голова МЗС Австралії Маріс Пейн.

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Нагадаємо, 2 серпня США заявили про вихід з Договору про РСМД, поклавши відповідальність за припинення дії договору на Росію.

4 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про припинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно призупинила дію Договору.

Сполучені Штати вимагали від Росії знищити ракету 9М729, наявністю якої Москва порушувала ДРСМД - в цьому разі угода могла бути врятована.