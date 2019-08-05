Річниця звільнення Мар'їнки: командувач ООС Сирський привітав українців

Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні мешканці Мар'їнки! П'ять років тому, 5 серпня, завдяки успішним діям військовослужбовців - учасників антитерористичної операції та місцевого населення було звільнено від збройних формувань Російської Федерації та її найманців місто Мар'їнка. Сьогодні ви відчуваєте себе вільними громадянами Української держави і господарями рідної нашої землі. Наша армія змінилася, стала боєздатною і ми, військовослужбовці Об'єднаних сил, ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати по нашій землі! Вічна пам'ять українським воїнам і цивільним громадянам, загиблим під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на Сході держави. Слава і честь захисникам, патріотам, волонтерам та усім, хто не шкодуючи зусиль боронить рідну землю! Слава Україні!" - йдеться в привітанні Командувача ООС Олександра Сирського.

Нагадаємо, раніше в Красногорівці Донецької області також відсвяткували п'яту річницю звільнення міста від російських окупантів та їхніх найманців.

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