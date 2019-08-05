Донбас і Крим не повернути законами, - Разумков

Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ", опублікованому 5 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами", - сказав Разумков.

Він підкреслив, що питання Донбасу буде обговорюватися в стінах парламенту.

"Момент обговорення в стінах Верховної Ради явно теж буде, але в цій проблемі, у війні, це не питання законів. Це питання бажання. Бажання закінчити цю війну. В української сторони воно є. На жаль, не у всіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання. Тут більше питання дипломатії, санкцій тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань, які потрібно буде виконати і які дозволять швидкий е повернути тимчасово окуповані території", - додав Разумков.

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