ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів

Про це свідчить календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів, опублікований на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з планом, до 5 серпня включно комісія має встановити результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі, а також у відповідних одномандатних виборчих округах.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Напередодні комісія здійснила повторні підрахунки голосів виборців на 14 виборчих дільницях 50-го округу в Донецькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційні результати виборів за списками: у "Слуги народу" - 124 депутати, у "ОП - За життя" - 37, у "Батьківщини" - 24, у "ЄС" - 23, у "Голосу" - 17