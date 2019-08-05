ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів

Про це свідчить календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів, опублікований на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з планом, до 5 серпня включно комісія має встановити результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі, а також у відповідних одномандатних виборчих округах.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Напередодні комісія здійснила повторні підрахунки голосів виборців на 14 виборчих дільницях 50-го округу в Донецькій області.