Україна заплатила кров'ю за те, щоб не бути частиною "русского мира", наші партнери мусять зрозуміти це, - Кулеба

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Я вважаю, що головне завдання зараз – це запобігти масштабуванню того, що сталося в ПАРЄ, на інші формати наших стосунків з партнерами, з європейськими країнами чи з європейськими інституціями. Тобто, щоб закапсулювати те, що сталося, в ПАРЄ, і не дозволити цій моделі - я маю на увазі, коли інтереси Росії повністю враховуються, а інтереси України не враховуються взагалі - щоб це не запрацювало далі, як ефект доміно в інших форматах. Це для мене мета номер один. Я вважаю, що це для нашої дипломатії також мета" , - сказав він.

За словами Кулеби, базове правило, яке мають сприйняти партнери України, зокрема інтелектуальна еліта, - те, що Україну не можна жодним чином розглядати як частину "русского мира".

"Якщо ми інтелектуально виведемо сприйняття України як частини "русского мира", то розмова повністю зміниться. Якщо наші партнери приймуть те, що Україну не потрібно розглядати як бунтівну, особливу частину "русского мира", чи колишню частину, чи частину "русского мира" в перехідному періоді до Європи. От просто давайте відсічемо це. Ми не є частиною "русского мира". Ми заплатили кров’ю за те, щоб не бути частиною" русского мира". Я зараз говорю насамперед про політичний "русский мир", тому що культура, гуманітарний простір – це інше. І давайте розглядати Україну як частину західного світу в широкому сенсі цього слова. Ось тоді розмова піде в правильному напрямі. Я вважаю, що ми саме це маємо позиціонувати як стартову позицію для розмови з інтелектуалами", - зауважив дипломат.

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На запитання, чи є прогрес у сприйнятті України як окремої нації зі своїми європейськими прагненнями, Кулеба відповів:

"Безумовно, є поступ. І це, на жаль, одна з тих речей, які напевно, не могли відбутися без війни, без крові, без страждань і без окупації. Тому що ти можеш найкраще себе позиціонувати як не частина чогось, показавши, що ти готовий реально боротися, воювати за те, щоб не бути цією частиною. Звісно, можна посилатися на приклад балтійських країн - той самий епізод у Вільнюсі, коли були вбиті мирні громадяни в Радянському Союзі був тією кров’ю, яку заплатили литовці за незалежність. Фінська війна наприкінці 30-х років, коли значною втратою територій Фінляндія змогла себе позиціонувати як не частину русского мира. Тобто, на жаль, це війна виступила спусковим гачком. В прямому сенсі. Щоб запустити, щоб прискорити до космічної швидкості процес виходу України з тіні Росії. Тобто звісно ми і до цього були незалежною державою, але нас все одно сприймали як частину того простору, а не частину західного простору. І зараз саме від нас залежить, наскільки ми послідовно будемо йти далі від русского мира, це наше внутрішнє завдання, і наскільки грамотно ми зможемо продавати цей свій новий статус – новий-старий статус нашим європейським і західним партнерам в широкому сенсі".

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