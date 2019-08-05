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05.08.19 11:55

ОАСК відкрив провадження за позовом Симоненка про скасування наказу Мін'юсту про заборону КПУ

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження за позовом лідера Комуністичної партії України (КПУ) Петра Симоненка і Компартії до Міністерства юстиції України.

ОАСК відкрив провадження за позовом Симоненка про скасування наказу Мін'юсту про заборону КПУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду, справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

В ОАСК нагадали, що позивачі просять суд скасувати наказ Мін'юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено правовий висновок комісії з питань дотримання закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" ( про декомунізацію) про невідповідність діяльності, найменування та символіки Компартії України вимогам цього закону.

Як повідомлялося, Симоненко і КПУ подали позов до ОАСК в липні поточного року.

Нагадаємо, в 2015 році Компартія вже програла схожий суд за позовом до Міністерства юстиції.

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15 травня 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про декомунізацію ("Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки").

У липні 2015 року міністр юстиції Павло Петренко підписав накази, якими анулював статус і права Комуністичної партії України, Компартії (оновленої) та Комуністичної партії України робітників і селян.

"Після ухвалення законів була створена незалежна комісія, яка протягом місяця проводила перевірку на відповідність трьох комуністичних партій в Україні - КПУ, Компартія (оновлена) і Комуністична партія України робітників і селян. На основі висновків комісії я підписав три накази, які визначають, що компартії України, зокрема, в своїй діяльності, в найменуванні, в символіці, статуті та програмі не відповідають вимогам ч. 2 ст. 3 закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", - заявив тоді Петренко.

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