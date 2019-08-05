Чоловіка, який перебував у розшуку за наругу над прапором України, затримали в Кривому Розі, - поліція. ФОТО

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Департамент комунікації Нацполіції Кривого Рогу, інформує Цензор.НЕТ.

"3 серпня в рамах оперативно – профілактичної операції "Розшук" працівниками сектору кримінальної поліції Довгинцівського відділення в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено та затримано розшукуваного злочинця, який переховувався від відбування покарання за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 338 Кримінально кодексу України ("наруга над державними символами")", - йдеться в повідомленні.

У вересні 2017 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння зірвав держаний прапор, який висів на балконі багатоквартирного будинку, та кинув на землю. Після скоєння злочину чоловіку призначили покарання, однак він став переховуватися від судових органів.

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38-річному раніше судимому зловмиснику, на підставі вироку Апеляційного суду Дніпропетровської області призначено покарання у вигляді трьох років та одного місяця позбавлення волі.

Депутат Криворізької міської ради Микола Колесник на своїй сторінці в Facebook написав: "Два роки цієї історії, як на Східному затримали двох істот у нетверезому вигляді, затримали жителі будинку з якого і був зірваний прапор України. Пам'ятаю пост Сергія Гордєєва у ФБ, і як миттєво відреагували. Так, можливий був самосуд, але все зробили за законом. Вдячний всім хто займався цим з самого початку, вдячний всім хто був в апеляційному суді, вдячний всім небайдужим".





