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05.08.19 12:32

Минуле півріччя є найгіршим в економіці Росії з 1998 року, - експерти

Експерти Інституту економіки зростання імені Столипіна передбачили погіршення в російській економіці, які можуть настати вже в 2019 році.

Минуле півріччя є найгіршим в економіці Росії з 1998 року, - експерти

Про це повідомляє видання РБК, передає Цензор.НЕТ.

Фахівці зазначили, що незважаючи на зростання ВВП на 0,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, якому сприяли успіх великих підприємств і держсектору, в середньому і малому бізнесі активність знизилася.

Уточнюється, що малі та середні підприємства в Росії скоротилися в кількості на 7-8%. Спостерігалося і зменшення числа їхніх співробітників. Крім того, російські економісти заявили, що минуле півріччя 2019 року є найгіршим з 1998 року. Вони також додали, що на сектор малого та середнього бізнесу вплинуло підвищення ПДВ на початку року з 18% до 20%.

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Заявляється, що в мікробізнесі, навпаки, був приплив співробітників. Це пояснили тим, що на них перетворилися деякі малі і середні підприємства.

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