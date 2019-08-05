Терористи ігнорують перемир'я. Про це негайно має дізнаватися світова спільнота, - Сирський - заступнику голови СММ ОБСЄ Етерінгтону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Під час зустрічі командувач Об'єднаних сил ще раз наголосив на необхідності негайного інформування світової спільноти про факти ігнорування окупаційними підрозділами Російської Федерації безстрокового режиму припинення вогню.

При цьому він зазначив, що українська сторона в повному обсязі виконує необхідні заходи в межах Мінських домовленостей. "Зокрема, проведено низку заходів у районі КПВВ "Станиця Луганська"", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, Сирський поінформував Етерінгтона щодо поточного стану безпекової ситуації в районі проведення ООС, під час відновлення об'єктів цивільної інфраструктури, гуманітарної підтримки населення, ситуації з мінною безпекою та інших моментів.

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Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що поодинокі випадки порушення режиму тиші на Донбасі поки не можна назвати зривом домовленостей про перемир'я.