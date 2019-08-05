НАБУ за зверненням Кличка розслідує можливу пропозицію Богдану $20 млн хабаря

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що попередня правова кваліфікація розслідування - ч. 1 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).

При цьому в бюро звертають увагу, що факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи справді мали місце неправомірні дії.

"З метою встановлення об’єктивних фактів та збору доказів і здійснюється досудове розслідування. Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - наголосили в НАБУ.

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Нагадаємо, раніше керівник Офісу Президента Зеленського Андрій Богдан заявив, що Кличко втратив контроль у Києві.

Крім того, Богдан розповів, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА з посади взамін на фінансову винагороду.

Через заяву Богдана про пропозицію йому хабаря в $20 млн Кличко звернувся до НАБУ.